Американские СМИ рассказали о финансировании проекта Бутиной в США

Вашингтон, 23 июля. Задержанная в Соединенных Штатах Америки за шпионаж россиянка Мария Бутина получала финансовую поддержку своего движения, защищающего право на ношение оружия, от бизнесмена Константина Николаева.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на свои источники. По данным издания, в ходе дачи показаний в сенате США в апреле Бутина якобы рассказала, что Николаев помогал проекту, который она представляла. Представитель предпринимателя также подтвердил эту информацию. По его словам, Николаев контактировал с Бутиной с 2012 по 2014 год. При этом он не стал комментировать информацию о финансировании бизнесменом движения Бутиной.

Напомним, ранее Бутина была задержана за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента. Как ранее писал «Газета.ru», отец Бутиной рассказал, чем она занималась в США. Также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что работа Бутиной не имела никакого отношения к шпионажу.