Россиян предупредили об опасной вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Москва, 23 июля. Более одной тысячи случаев заболевания желтой лихорадкой подтверждены в Бразилии. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения сейчас в Бразилии ведет борьбу с одной из самых тяжелых за последние десятилетия вспышкой желтой лихорадки. По данным международной организации, на данный момент врачи уже подтвердили более тысячи диагнозов.

Минздрав государства с 1 июля 2017 года по 16 мая 2018 года зафиксировал 1266 случаев заболевания. При этом 415 случаев закончились летальным исходом. Самая сложная ситуация складывается в штате Минас-Жерайс. В юго-восточном регионе страны заболели 520 человек, 177 пациентов погибли.

Как ранее писало издание «Ридус», в Индии зафиксировали вспышку опасного вируса Нипах.