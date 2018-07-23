Меню
Общество
Россиян предупредили об опасной вспышке желтой лихорадки в Бразилии
Спорт
Дмитрий Черышев прокомментировал интерес «Барселоны» к сыну
Следующая новость
Загрузка...

    Россиян предупредили об опасной вспышке желтой лихорадки в Бразилии

    232

    Россиян предупредили об опасной вспышке желтой лихорадки в Бразилии

    Москва, 23 июля. Более одной тысячи случаев заболевания желтой лихорадкой подтверждены в Бразилии. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

    Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения сейчас в Бразилии ведет борьбу с одной из самых тяжелых за последние десятилетия вспышкой желтой лихорадки. По данным международной организации, на данный момент врачи уже подтвердили более тысячи диагнозов.

    Минздрав государства с 1 июля 2017 года по 16 мая 2018 года зафиксировал 1266 случаев заболевания. При этом 415 случаев закончились летальным исходом. Самая сложная ситуация складывается в штате Минас-Жерайс. В юго-восточном регионе страны заболели 520 человек, 177 пациентов погибли.

    Как ранее писало издание «Ридус», в Индии зафиксировали вспышку опасного вируса Нипах. 

    Россиян предупредили об опасной вспышке желтой лихорадки в Бразилии

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.