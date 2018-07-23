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Британцы составили фоторобот подозреваемой по делу Скрипалей | 23 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Британцы составили фоторобот подозреваемой по делу Скрипалей | 23 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Лодка с детьми перевернулась в Астраханской области, есть погибшие. В Восточную Гуту после освобождения вернулись более 100 тысяч беженцев. Ведущий Fox News после интервью с Путиным отправился отдыхать в Россию.
    8:47 23 Июля 2018
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    Лодка с детьми перевернулась в Астраханской области, есть погибшие

    Британцы составили фоторобот подозреваемой по делу Скрипалей | 23 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Трое детей погибли в результате опрокидывания лодки в Астраханской области. Как сообщили в МЧС, трагедия произошла около 19.30 по московскому времени в селе Калинино. Лодка перевернулась в 10-15 метрах от берега. Внутри находились девять несовершеннолетних. По предварительным данным дети 2003, 2009 и 2010 года рождения погибли. Лодочник, перевозивший детей через реку, оказался местным жителем. По имеющимся данным, он мог находиться под воздействием наркотических средств. В данным момент мужчина задержан полицией. Возбуждено уголовное дело.

    Британская полиция составила фоторобот подозреваемой в отравлении Скрипалей

    Британцы составили фоторобот подозреваемой по делу Скрипалей | 23 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Полиция Великобритании составила фоторобот главной подозреваемой по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские СМИ указывают, что изображение сформировали на основании записей, снятых камерами наблюдения в Солсбери, где произошел инцидент. Отмечается также, что фоторобот уже продемонстрирован ключевым свидетелям дела об отравлении Скрипаля. Впрочем, опознать его пока никто не смог. 

    В Восточную Гуту после освобождения вернулись более 100 тысяч беженцев

    Британцы составили фоторобот подозреваемой по делу Скрипалей | 23 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В пригород сирийской столицы – Восточную Гуту после ее освобождения от террористов вернулись более 100 тысяч беженцев. Об этом сообщил представитель Российского центра приема, распределения и размещения беженцев. Граждане вынуждены были покинуть свои дома несколько лет назад, с началом военных действий. Сирийские правительственные войска вернули контроль над пригородом столицы Сирийской Арабской Республики несколько месяцев назад — в апреле 2018 года.

    Ведущий Fox News после интервью с Путиным отправился отдыхать в Россию

    Британцы составили фоторобот подозреваемой по делу Скрипалей | 23 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Американский журналист Крис Уоллес после интервью с президентом Владимиром Путиным отправился отдыхать в Россию. Вместе с супругой ведущий посетил российскую столицу, а также Петербург. В интервью газете The New York Times Уоллес рассказал, что в России его узнавали, однако это не доставило неудобств. Он также рассказал, что на то, чтобы получить разрешение на интервью, у ведущего ушло несколько месяцев. Единственным условием было требование показать в эфире интервью с Владимиром Путиным полностью. 
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