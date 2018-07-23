Британцы составили фоторобот подозреваемой по делу Скрипалей | 23 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Лодка с детьми перевернулась в Астраханской области, есть погибшие Трое детей погибли в результате опрокидывания лодки в Астраханской области. Как сообщили в МЧС, трагедия произошла около 19.30 по московскому времени в селе Калинино. Лодка перевернулась в 10-15 метрах от берега. Внутри находились девять несовершеннолетних. По предварительным данным дети 2003, 2009 и 2010 года рождения погибли. Лодочник, перевозивший детей через реку, оказался местным жителем. По имеющимся данным, он мог находиться под воздействием наркотических средств. В данным момент мужчина задержан полицией. Возбуждено уголовное дело.

Британская полиция составила фоторобот подозреваемой в отравлении Скрипалей Полиция Великобритании составила фоторобот главной подозреваемой по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские СМИ указывают, что изображение сформировали на основании записей, снятых камерами наблюдения в Солсбери, где произошел инцидент. Отмечается также, что фоторобот уже продемонстрирован ключевым свидетелям дела об отравлении Скрипаля. Впрочем, опознать его пока никто не смог.

В Восточную Гуту после освобождения вернулись более 100 тысяч беженцев В пригород сирийской столицы – Восточную Гуту после ее освобождения от террористов вернулись более 100 тысяч беженцев. Об этом сообщил представитель Российского центра приема, распределения и размещения беженцев. Граждане вынуждены были покинуть свои дома несколько лет назад, с началом военных действий. Сирийские правительственные войска вернули контроль над пригородом столицы Сирийской Арабской Республики несколько месяцев назад — в апреле 2018 года.