Эксперты отреагировали на слова Путина об изменении пенсионного законодательства
Москва, 23 июля. Эксперты отреагировали на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу изменения пенсионного законодательства, отметив, что коррективы необходимы.
Как отметили экономисты «Альфа-банка», комментируя заявление Путина, в связи с тем что четверть населения страны — пенсионеры, крайне трудно гарантировать им высокий уровень жизни. Российский лидер и сам указывал на то, что на пять пенсионеров в РФ приходится шесть работающих граждан.
Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова отметила, что дополнительная прибавка обеспечит пенсионерам рост реальных доходов примерно на 3,5%, сообщают «Ведомости».
Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин считает, что кардинально повышать пенсии пенсионерам сегодня за счет увеличения возраста не самое рациональное решение, но, вероятнее всего, это единственный понятный аргумент в пользу изменения пенсионного законодательства.
Напомним, на прошлой неделе российский лидер прокомментировал споры, разгоревшиеся по поводу изменения пенсионного законодательства. Глава РФ признал, что это очень серьезный и чувствительный вопрос, который требует тщательной проработки. Путин решительно подчеркнул, что ему «не нравится никакой из предложенных кабинетом министров вариантов».