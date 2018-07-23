Минсельхоз направил в правительство предложения по поддержке вин России

Москва, 23 июля. Государство должно создать условия для максимального сбыта отечественного вина, считает министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Как пишет газета «Известия», ведомство направило в правительство список мер для развития отрасли в России. Отмечается, что речь идет не только о сбыте в магазинах или кафе, но и продвижении вина в воздушном и наземном транспорте. Кроме того, вино хотят предлагать в государственных компаниях. Как считает Патрушев, у напитков отечественного производства должен быть приоритет перед иностранными.

Ранее россияне признали крымское вино лучшим в стране. Туристам предлагалось выбрать российский регион, где, как они считают, производят лучшее вино в стране. В пользу Крыма свой голос отдали 64% респондентов.