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    Полиция уточнила число пострадавших во время стрельбы в Торонто

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    Полиция уточнила число пострадавших во время стрельбы в Торонто

    Торонто, 23 июля. В полиции Торонто уточнили количество раненных во время стрельбы в одном из районов крупнейшего канадского города.

    Как сообщает РИА Новости, ранения разной степени тяжести получили девять человек. Все они были оперативно доставлены в медицинские учреждения мегаполиса. Среди раненых есть маленькая девочка.

    Сообщения о стрельбе в городскую полицию поступили в районе десяти вечера, в Москве уже было пять утра. В результате специальной операции сотрудники полиции ликвидировали стрелка.

    Полиция уточнила число пострадавших во время стрельбы в Торонто

    В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, имя потенциального преступника не сообщается. Также пока неизвестны мотивы случившегося.

    Автор: Константин Терехов
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