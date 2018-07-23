Полиция уточнила число пострадавших во время стрельбы в Торонто

Торонто, 23 июля. В полиции Торонто уточнили количество раненных во время стрельбы в одном из районов крупнейшего канадского города.

Как сообщает РИА Новости, ранения разной степени тяжести получили девять человек. Все они были оперативно доставлены в медицинские учреждения мегаполиса. Среди раненых есть маленькая девочка.

At Danforth Av Logan Av Toronto Police responded to a call at 10pm Sunday July 22/2018. 9 people shot. Shooter is dead. Further updates will follow on @TorontoPolice twitter #GO1341286 ^sm — Toronto Police OPS (@TPSOperations) July 23, 2018

Сообщения о стрельбе в городскую полицию поступили в районе десяти вечера, в Москве уже было пять утра. В результате специальной операции сотрудники полиции ликвидировали стрелка.

В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, имя потенциального преступника не сообщается. Также пока неизвестны мотивы случившегося.