Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче закрытых данных стране НАТО — СМИ

Москва, 23 июля. Сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева обвиняют в передаче закрытых данных о технологиях разработки гиперзвуковых летательных аппаратов одному из государств НАТО.

Об этом сообщают источники. Ранее сообщалось, что в «Лефортово» содержится обвиненный в государственной измене 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Позже стало известно, что Кудрявцев действительно арестован.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на правоохранительные органы, Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытых данных о технологиях, которые используются в создании гиперзвуковых летательных аппаратов.

Как пишет «Газета.ru», эти сведения он якобы передавал для изучения специальным службам Североатлантического альянса.