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Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче закрытых данных стране НАТО — СМИ
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    Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче закрытых данных стране НАТО — СМИ

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    Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче закрытых данных стране НАТО — СМИ

    Москва, 23 июля. Сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева обвиняют в передаче закрытых данных о технологиях разработки гиперзвуковых летательных аппаратов одному из государств НАТО.

    Об этом сообщают источники. Ранее сообщалось, что в «Лефортово» содержится обвиненный в государственной измене 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Позже стало известно, что Кудрявцев действительно арестован.

    Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на правоохранительные органы, Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытых данных о технологиях, которые используются в создании гиперзвуковых летательных аппаратов.

    Как пишет «Газета.ru», эти сведения он якобы передавал для изучения специальным службам Североатлантического альянса.

    Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче закрытых данных стране НАТО — СМИ

    Автор: Алия Садыкова
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