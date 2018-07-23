Мы не будем терпеть ваши сумасшедшие слова: Трамп ответил на угрозы Роухани

Вашингтон, 23 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Иран будет «страдать от последствий», если продолжит угрожать Соединенным Штатам. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

«Никогда, никогда не смейте угрожать Соединенным Штатам или вы будете страдать от последствий, таких, которые вы еще никогда не видели за всю свою историю. Мы больше не та держава, которая будет терпеть ваши сумасшедшие слова о жестокости и смерти», — ответил Трамп на угрозы Роухани.

Напомним, накануне иранский лидер Хасан Роухани призвал главу Белого дома «не играть с огнем», подчеркнув, что иранские власти «ни с кем не воюют». Роухани так отреагировал на заявление американского государственного департамента о том, что Вашингтон постарается убедить единомышленников полностью прекратить закупку иранской нефти к концу осени текущего года.