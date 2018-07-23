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Гигантский надувной цыпленок-Трамп проплыл у побережья Сан-Франциско
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    Гигантский надувной цыпленок-Трамп проплыл у побережья Сан-Франциско

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    Гигантский надувной цыпленок-Трамп проплыл у побережья Сан-Франциско

    Вашингтон, 23 июля. Гигантская надувная фигура цыпленка в тюремной робе и с прической американского президента Дональда Трампа проплыла у побережья Сан-Франциско.

    Как передает Kron 4 News, на цыпленке изображен номер 00045. Фигура на корабле отплыла от причала около Рыбацкой пристани в городе Сан-Франциско.

    Отмечается, что судно проплывет по маршруту вдоль побережья и обратно вернется в пункт отправления. Как передают СМИ, фигура птицы использовалась на демонстрациях. По словам организаторов кампании Trump Chicken, фигуру изготовили в Китае.

    Она олицетворяет символ протестного движения против действующего главы государства.

    Автор: Алия Садыкова
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