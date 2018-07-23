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Российские ученые обнаружили грибы, которые помогут в лечении рака
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    Российские ученые обнаружили грибы, которые помогут в лечении рака

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    Российские ученые обнаружили грибы, которые помогут в лечении рака

    Владивосток, 23 июля. Ученые из России в сотрудничестве со своими швейцарскими коллегами обнаружили грибы, которые помогут в лечении онкологических заболеваний.

    Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Как оказалось обнаруженные грибы можно использовать в создании низкотоксичных лекарств от рака.

    «В статье, опубликованной в журнале Oncotarget, потенциальными мишенями определены: саркома, лейкемия, рак прямой и толстой кишки, рак желудка, рак печени, карцинома толстой кишки и другие», — говорится в сообщении.

    Грибы, из которых можно создавать препараты относятся к видам Fomitopsis pinicola, Hericium erinaceus, Inonotus obliquus и Trametes versicolor. К слову, они широко используются в азиатской и дальневосточной народной медицине.

    Как считают ученые из России и Швейцарии, эти грибы способны эффективно воздействовать на злокачественные опухолевые ткани. Сейчас специалисты устанавливают противораковую активность в экстрактах грибов.

    Автор: Константин Терехов
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