Российские ученые обнаружили грибы, которые помогут в лечении рака

Владивосток, 23 июля. Ученые из России в сотрудничестве со своими швейцарскими коллегами обнаружили грибы, которые помогут в лечении онкологических заболеваний.

Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Как оказалось обнаруженные грибы можно использовать в создании низкотоксичных лекарств от рака.

«В статье, опубликованной в журнале Oncotarget, потенциальными мишенями определены: саркома, лейкемия, рак прямой и толстой кишки, рак желудка, рак печени, карцинома толстой кишки и другие», — говорится в сообщении.

Грибы, из которых можно создавать препараты относятся к видам Fomitopsis pinicola, Hericium erinaceus, Inonotus obliquus и Trametes versicolor. К слову, они широко используются в азиатской и дальневосточной народной медицине.

Как считают ученые из России и Швейцарии, эти грибы способны эффективно воздействовать на злокачественные опухолевые ткани. Сейчас специалисты устанавливают противораковую активность в экстрактах грибов.