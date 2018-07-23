В результате стрельбы в Торонто ранены 11 человек

Торонто, 23 июля. Как минимум 11 человек были ранены в Торонто во время уличной стрельбы.

Как сообщает Global News, раненые, среди которых предположительно есть дети, были доставлены в городские медицинские учреждения. На место происшествия были выдвинуты все силы правоохранителей.

По данным местных СМИ, полицейские ликвидировали предполагаемого стрелка, обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются. Имя человека, который устроил стрельбу, а также возможные мотивы – неизвестны.