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В результате стрельбы в Торонто ранены 11 человек
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    В результате стрельбы в Торонто ранены 11 человек

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    В результате стрельбы в Торонто ранены 11 человек

    Торонто, 23 июля. Как минимум 11 человек были ранены в Торонто во время уличной стрельбы.

    Как сообщает Global News, раненые, среди которых предположительно есть дети, были доставлены в городские медицинские учреждения. На место происшествия были выдвинуты все силы правоохранителей.

    В результате стрельбы в Торонто ранены 11 человек

    По данным местных СМИ, полицейские ликвидировали предполагаемого стрелка, обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются. Имя человека, который устроил стрельбу, а также возможные мотивы – неизвестны.

    Автор: Константин Терехов
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