Трамп снова назвал выдумкой обвинения о «вмешательстве» РФ в выборы США

Вашингтон, 23 июля. Дональд Трамп снова назвал обвинения о якобы «вмешательстве» России в выборы президента США выдумкой.

Как сообщает «Газета.ru», очередными размышлениями на тему хозяин Белого дома, по традиции, поделился с многомиллионной армией подписчиков в сервисе микроблогов Twitter.

При этом, в этот раз Трамп упомянул своего предшественника на президентском посту Барака Обаму, обвинив его в том, что раз некоторые считают, что вмешательство имело место быть, то почему тот ничего не сделал.

«Выходит, президент Обама знал о России еще до выборов. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не рассказал нашей кампании? Потому, что это просто большая выдумка, вот почему, а еще потому, что он считал, что победит жуликоватая Хиллари!», — написал буквально следующее Дональд Трамп.

К слову, тональность заявлений американского лидера о якобы «вмешательстве» России в выборы в США меняется чуть ли не каждый день. Так в минувший понедельник после встречи с Владимиром Путиным, Трамп сказал, что в скандале «виноваты обе стороны».

А уже во вторник, как напоминают «Известия», хозяин Белого дома в интервью Fox News сказал, что доверяет выводам спецслужб США о якобы «вмешательстве» России в президентские выборы в стране в 2016 году.