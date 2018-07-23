Стала известна примерная стоимость Hyundai Solaris 2018 года в России

Москва, 23 июля. Эксперты автомобильной отрасли назвали примерную стоимость Hyundai Solaris 2018 года в России.

Условная новинка автопрома уже торгуется на родине – в Южной Корее, правда, с приставкой Accent в названии. Впрочем, от прежней модификации новый Solaris отличается по минимуму.

Hyundai ограничилась лишь косметическими корректировками Solaris: автомобиль получил дополнительный вариант для цвета кузова, а также комплектацию с дисками на 16 дюймов.

В автогиганте уверены, что обновленный Solaris будет пользоваться популярностью у автомобилистов – модель оснащена шестью подушками безопасности, климат-контролем, отделкой интерьера из заменителя кожи и еще многим другим.

По предварительным данным, стоимость новинки в варианте седана будет примерно составлять 673 тысячи рублей, а хэтчбек обойдется российским покупателям примерно на 50 тысяч дороже.