О снижении уровня бедности в стране заявили в Росстате

Москва, 23 июля. В федеральной службе государственной статистики заявили о том, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума стало меньше.

Как сообщают «Известия», если по итогам 2016-го таковых граждан России было 19,5 миллионов, то по итогам года прошлого – 19,3 миллионов человек. Подобное, к слову, случилось впервые за последние пять лет.

Так, в 2012 году доля жителей России с небольшими доходами составляла 10,7%, в 2013 и 2014 этот показатель только рос, и зафиксировался в 2015 и 2016 на отметке 13,3%. В прошлом году он упал на десятую процента – 13,2%.

Кроме прочего положительную статистику, обозначенную в докладе Росстата, подтвердили в министерстве труда и социальной защите России, добавив, что в прошлом году в субъектах РФ развивалось оказание государственной соцпомощи нуждающимся.

Как полагают эксперты, по первым месяцам 2018 года виден рост финансового благосостояния россиян, и можно ожидать укрепления тенденции сокращения уровня бедности, полагает эксперт.