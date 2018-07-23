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О снижении уровня бедности в стране заявили в Росстате
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    О снижении уровня бедности в стране заявили в Росстате

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    О снижении уровня бедности в стране заявили в Росстате

    Москва, 23 июля. В федеральной службе государственной статистики заявили о том, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума стало меньше.

    Как сообщают «Известия», если по итогам 2016-го таковых граждан России было 19,5 миллионов, то по итогам года прошлого – 19,3 миллионов человек. Подобное, к слову, случилось впервые за последние пять лет.

    Так, в 2012 году доля жителей России с небольшими доходами составляла 10,7%, в 2013 и 2014 этот показатель только рос, и зафиксировался в 2015 и 2016 на отметке 13,3%. В прошлом году он упал на десятую процента – 13,2%.

    Кроме прочего положительную статистику, обозначенную в докладе Росстата, подтвердили в министерстве труда и социальной защите России, добавив, что в прошлом году в субъектах РФ развивалось оказание государственной соцпомощи нуждающимся.

    Как полагают эксперты, по первым месяцам 2018 года виден рост финансового благосостояния россиян, и можно ожидать укрепления тенденции сокращения уровня бедности, полагает эксперт.

    Автор: Константин Терехов
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