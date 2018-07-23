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Подлодка «Томск» успешно поразила цель крылатой ракетой
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    Подлодка «Томск» успешно поразила цель крылатой ракетой

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    Подлодка «Томск» успешно поразила цель крылатой ракетой

    Владивосток, 23 июля. Атомный подводный крейсер «Томск» в ходе проведенных учений поразил цель крылатой ракетой.

    Об успешно проведенных практических маневрах российской подводной лодки в Охотском море сообщает Deita.ru, со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ).

    «По данным объективного контроля, противокорабельная ракета на дистанции 150 километров успешно поразила мишень, имитировавшую надводный корабль условного противника», - говорится в сообщении.

    Кроме прочего, уточняется, что в ходе выполнения поставленных задач подводники также выполнили скрытное перемещение на глубине на позицию пуска, а потом и уход от огневого поражения условного «противника».

    Также добавим, что проведение военных маневров обеспечивали истребители МиГ-31, дроны морской авиации ТОФ, а также боевые корабли и вспомогательные суда.

    Автор: Константин Терехов
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