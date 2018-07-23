Подлодка «Томск» успешно поразила цель крылатой ракетой

Владивосток, 23 июля. Атомный подводный крейсер «Томск» в ходе проведенных учений поразил цель крылатой ракетой.

Об успешно проведенных практических маневрах российской подводной лодки в Охотском море сообщает Deita.ru, со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ).

«По данным объективного контроля, противокорабельная ракета на дистанции 150 километров успешно поразила мишень, имитировавшую надводный корабль условного противника», - говорится в сообщении.

Кроме прочего, уточняется, что в ходе выполнения поставленных задач подводники также выполнили скрытное перемещение на глубине на позицию пуска, а потом и уход от огневого поражения условного «противника».

Также добавим, что проведение военных маневров обеспечивали истребители МиГ-31, дроны морской авиации ТОФ, а также боевые корабли и вспомогательные суда.