Сирия: несколько тысяч боевиков согласились покинуть Эль-Кунейтру и уехать в Идлиб

Дамаск, 23 июля. Несколько тысяч боевиков выступили с согласием добровольно покинуть населенные пункты в провинции Эль-Кунейтра и переместиться на север Сирии – в Идлиб.

Об этом РИА Новости сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, добавив, что непримиримые боевики выходят вместе с семьями.

К слову, добровольно сдавшим свои позиции боевикам разрешается оставить при себе только один автомат и три снаряженных магазина, а полевым командирам – пистолет. Все остальное оружие изымается.

«Это — все взрывчатые предметы, пояса шахидов, гранаты, оптика, снайперские винтовки, гранатометы», — пояснил представитель Центра Владимир Залозный

Как напоминает «Газета.ru». выход боевиков из юго-западной провинции Эль-Кунейтра начался в минувшую пятницу, после локального примирения, достигнутого между сирийскими властями и вооруженной оппозицией.