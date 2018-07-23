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Сирия: несколько тысяч боевиков согласились покинуть Эль-Кунейтру и уехать в Идлиб
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    Сирия: несколько тысяч боевиков согласились покинуть Эль-Кунейтру и уехать в Идлиб

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    Сирия: несколько тысяч боевиков согласились покинуть Эль-Кунейтру и уехать в Идлиб

    Дамаск, 23 июля. Несколько тысяч боевиков выступили с согласием добровольно покинуть населенные пункты в провинции Эль-Кунейтра и переместиться на север Сирии – в Идлиб.

    Об этом РИА Новости сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, добавив, что непримиримые боевики выходят вместе с семьями.

    К слову, добровольно сдавшим свои позиции боевикам разрешается оставить при себе только один автомат и три снаряженных магазина, а полевым командирам – пистолет. Все остальное оружие изымается.

    «Это — все взрывчатые предметы, пояса шахидов, гранаты, оптика, снайперские винтовки, гранатометы», — пояснил представитель Центра Владимир Залозный

    Как напоминает «Газета.ru». выход боевиков из юго-западной провинции Эль-Кунейтра начался в минувшую пятницу, после локального примирения, достигнутого между сирийскими властями и вооруженной оппозицией.

    Автор: Константин Терехов
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