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Россияне стали лучше оценивать взаимоотношения РФ и США
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    Россияне стали лучше оценивать взаимоотношения РФ и США

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    Россияне стали лучше оценивать взаимоотношения РФ и США

    Москва, 23 июля. После прошедшего саммита президентов Путина и Трампа жители России стали несколько лучше оценивать взаимоотношения РФ и США.

    Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в свежем исследовании, которое было подготовлено специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения на минувшей неделе.

    «Двусторонние отношения между Россией и США после саммита в Хельсинки оцениваются незначительно лучше, чем до него: соответствующий индекс вырос на 2 пункта», — говорится в пояснительной записке к опросу.

    Если переходить к цифрам, то индекс взаимоотношений двух государств после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас оценивается в -72 пункта, до встречи его показатель был -74.

    Прогресс налицо, однако еще год назад этот самый индекс находился гораздо выше: на отметке в -44 пункта.

    Добавим, что индекс российско-американских отношений — это разница между суммами положительных и отрицательных ответов. Он может колебаться в пределах от -100 до +100 пунктов.

    Автор: Константин Терехов
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