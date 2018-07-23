В России создали совершенное оружие без раздутых бюджетов — СМИ

Вашингтон, 23 июля. Россия смогла создать совершенное оружие, при этом не раздувая военные бюджеты, как те же США.

Об этом и многом другом, касающегося нового вооружения Российской Федерации, говорится в статье журналиста Марко Майера, которая вышла в австрийском издании Contra Magazin.

Своего рода вдохновением для репортера стали опубликованные министерством обороны РФ на прошлой неделе видеокадры с новейшим отечественным оружием, о которых, в том числе, в марте говорил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«Россия сделала приоритетной разработку новейших крылатых ракет, способных поразить цели в Северной Америке с больших расстояний, чем раньше», — признался руководитель Северного командования ВС США Лори Робинсон.

Как сообщает РИА Новости, речь идет о крылатой ракете «Буревестник» с практически неограниченной дальностью, которая неуязвима для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.