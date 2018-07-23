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Сирия: в Восточную Гуту после освобождения вернулись более 100 тысяч беженцев
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    Сирия: в Восточную Гуту после освобождения вернулись более 100 тысяч беженцев

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    Сирия: в Восточную Гуту после освобождения вернулись более 100 тысяч беженцев

    Дамаск, 23 июля. В пригород сирийской столицы – Восточную Гуту после ее освобождения от террористов вернулись более 100 тысяч беженцев.

    Об этом РИА Новости сообщил представитель Российского центра приема, распределения и размещения беженцев. Граждане вынуждены были покинуть свои дома несколько лет назад, с началом военных действий.

    «Я бежал в Турцию длинным путем — перебрался в Ливан, оттуда в Анкару. Я рад, что вернулся и что мир возвращается на мою землю», — рассказал журналистам местный житель Мухаммед

    Как напоминает «Газета.ru», сирийские правительственные войска вернули контроль над пригородом столицы Сирийской Арабской Республики несколько месяцев назад — в апреле 2018 года.

    А на прошлой неделе в Сирии был создан Центр приема и распределения беженцев, который занимается доставкой в страну гумпомощи, помогает восстанавливать на местах социальные службы и другие инфраструктуры.

    Автор: Константин Терехов
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