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Происшествия
В МВД опровергли информацию о захвате заложников в Москве
Происшествия
В МВД опровергли информацию о захвате заложников в Москве
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    В МВД опровергли информацию о захвате заложников в Москве

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    В МВД опровергли информацию о захвате заложников в Москве

    Москва, 23 июля. В столичной полиции опровергли сообщения о том, что в одной из квартир в Москве удерживаются заложники.

    Как сообщает РИА Новости, официальный пресс-релиз на тему размещен на сайте ведомства, в котором говорится, «что информация СМИ не соответствует действительности».

    Кроме того, в полиции пояснили, что минувшей ночью в одну из квартир, в которых проживают уроженки одной из стран ближнего зарубежья, действительно пришли мужчины и стали требовать деньги.

    Однако женщины сумели выскользнуть из квартиры, чуть позже полиция и Росгвардия задержала мужчин. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия по факту случившегося.

    Как напоминает «Газета.ru», в ночь с воскресенья на понедельник появилась информация, что в полицию поступило сообщение, что в жилом доме на юге Москвы мужчины удерживают детей.

    Автор: Константин Терехов
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