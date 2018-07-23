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Сирия: САА освободила от террористов несколько населенных пунктов в Даръа и Эль-Кунейтре
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    Сирия: САА освободила от террористов несколько населенных пунктов в Даръа и Эль-Кунейтре

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    Сирия: САА освободила от террористов несколько населенных пунктов в Даръа и Эль-Кунейтре

    Дамаск, 23 июля. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики освободили от террористов несколько населенных пунктов в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра.

    Как сообщает агентство Fars News Agency, в частности силы сирийской армии освободили от боевиков стратегически важные высоты в районе Тель-Аль-Джабия, что в провинции Даръа.

    Кроме того, как сообщает репортер агентство SANA, национальный флаг Сирийской Арабской Республики был поднят над городом Набаа Аль-сахар, что в провинции Кунейтра. 

    Как накануне сообщало Федеральное агентство новостей, военнослужащие правительственных сил вернули под контроль 21 населенный пункт в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра.

    Автор: Константин Терехов
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