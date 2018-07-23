ПВО Сирии перехватили израильские ракеты над Хамой

Хама (Сирия), 23 июля. Система ПВО Сирии перехватила израильские ракеты в провинции Хама.

Система противовоздушной обороны отреагировала на обстрел со стороны Израиля. Накануне сирийские СМИ сообщили, что Израиль нанес удары по городу городу Масьяф, расположенный на территории провинции Хама, в результате чего был причинен ущерб. Других подробностей не сообщалось.

Отметим, что июле армия Израиля несколько раз проводила ракетные обстрелы Сирии. В середине июля израильская армия атаковала объекты в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Система ПВО отразила удар, однако ракетные удары нанесли материальный ущерб. За несколько дней до этого армия Израиля атаковала базу Т-4 на территории провинции Хомс.

Руководство Израиля отказывается комментировать данные инциденты.

