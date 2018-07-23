Сирия: САА установила контроль над последним оплотом боевиков в Даръа

Даръа (Сирия), 23 июля. Армии правительства Сирии удалось установить контроль над последним оплотом боевиков в провинции Даръа.

Город Нава в южной части Сирийской Арабской Республики являлся последним оплотом боевиков на территории провинции. Террористы и члены их семей были эвакуированы в Идлиб. Таким образом, армии правительства Сирии удалось полностью освободить Даръа от членов запрещенной в России террористической организации «Джебхат Ан-Нусра»1.

Ранее армия правительства Сирии установила контроль над 21 населенным пунктом в провинции Даръа, а также в Эль-Кунейтре. Часть террористов приняла решение сдаться, остальные решили эвакуироваться в Идлиб, который в настоящее время находится в руках боевиков. Два дня назад в Идлиб выехали почти три тысячи террористов.



1 Организация запрещена на территории РФ.