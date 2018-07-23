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Медики назвали главные смертельные угрозы человечеству в XXI веке
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    Медики назвали главные смертельные угрозы человечеству в XXI веке

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    Медики назвали главные смертельные угрозы человечеству в XXI веке

    Москва, 23 июля. Врачи назвали главные смертельные угрозы для человечества на данный момент.

    Эксперты утверждают, что главные опасности исходят от заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии и вируса иммунодефицита человека. При этом специалисты считают, что с ВИЧ, вероятно, специалисты смогут справиться к концу XXI века. 

    По словам главного специалиста по медицинской профилактике министерства здравоохранения Мособласти Екатерины Ивановой, основной причиной смерти в России являются инфаркты и инсульты.

    «Сейчас основная беда, отчего умирают люди по всей планете, это неинфекционные заболевания, пока еще в топе стоят сердечно-сосудистые заболевания, для России это номер один», — рассказала РИА Новости Иванова.

    Благодаря медицинским технологиям люди, которые страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, могут жить долго, однако не во всех странах прогресс зашел настолько далеко.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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