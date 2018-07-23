Медики назвали главные смертельные угрозы человечеству в XXI веке

Москва, 23 июля. Врачи назвали главные смертельные угрозы для человечества на данный момент.

Эксперты утверждают, что главные опасности исходят от заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии и вируса иммунодефицита человека. При этом специалисты считают, что с ВИЧ, вероятно, специалисты смогут справиться к концу XXI века.

По словам главного специалиста по медицинской профилактике министерства здравоохранения Мособласти Екатерины Ивановой, основной причиной смерти в России являются инфаркты и инсульты.

«Сейчас основная беда, отчего умирают люди по всей планете, это неинфекционные заболевания, пока еще в топе стоят сердечно-сосудистые заболевания, для России это номер один», — рассказала РИА Новости Иванова.

Благодаря медицинским технологиям люди, которые страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, могут жить долго, однако не во всех странах прогресс зашел настолько далеко.

