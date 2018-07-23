Свидетелям по «делу Скрипалей» показали фото подозреваемого — СМИ

Лондон, 23 июля. Ключевые свидетели по «делу Скрипалей» ознакомились с фотографиями возможного подозреваемого.

По информации местных СМИ, сотрудники правоохранительных органов воспользовались технологией распознавания лиц. При этом свидетель Джош Харрис не опознал возможного подозреваемого.

«Они показали мне фотографию человека и спросили, видел ли я его когда-нибудь в городе и если да, то где. Я его не узнал», — рассказал журналистам мужчина.

В Скотланд-Ярде официальных комментариев насчет опознания не стали давать. Напомним, в марте этого года по заявлению Лондона были отравлены россияне Сергея и Юлия Скрипали. Великобритания обвинила Россия, при этом никакие доказательства причастности не были приведены. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что расследование по данному делу «рассыпается на глазах». При этом Лондон не отвечает на запросы Москвы о доступе к материалам расследования.