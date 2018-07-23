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Ведущий Fox News после интервью с Путиным отправился отдыхать в Россию
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    Ведущий Fox News после интервью с Путиным отправился отдыхать в Россию

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    Ведущий Fox News после интервью с Путиным отправился отдыхать в Россию

    Вашингтон, 23 июля. Американский журналист Крис Уоллес после интервью с президентом Владимиром Путиным отправился отдыхать в Россию.

    Вместе с супругой ведущий посетил российскую столицу, а также Петербург. В интервью газете The New York Times Уоллес рассказал, что в России его узнавали, однако это не доставило неудобств.

    «Не было ни одного признака неприятностей или чего-то такого», — рассказал о своей поездке американский журналист.

    Он также рассказал, что на то, чтобы получить разрешение на интервью, у ведущего ушло несколько месяцев. Единственным условием было требование показать в эфире интервью с Владимиром Путиным полностью. Крис Уоллес уже общался с российским лидером 13 лет назад. Интервью журналиста из Соединенных Штатов Америки с президентом России в этом году длилось чуть более получаса.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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