Страны G20 назвали главные риски мировой экономики

Буэнос-Айрес, 23 июля. Представители стран «Большой двадцатки» назвали ключевые риски для мировой экономики в ходе встречи министров финансов и глав центральных банков аргентинском в Буэнос-Айресе.

В числе самых серьезных рисков участники заседание видят усложнения торговых отношений, а также ряд вызовов геополитического характера.

«Риски снижения экономического роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе возросли. К ним относятся рост финансовой уязвимости, усиление торговой и геополитической напряжённости, глобальный дисбаланс, неравенство и слабый структурный рост, в том числе в некоторых странах с развитой экономикой», — утверждается в сообщении.

Представители G20 согласились в необходимости принимать меры по преодолению и смягчению существующих рисков, передает RT.

Ранее телеканал «360» подвел итоги предыдущего саммита «Большой двадцатки».