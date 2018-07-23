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Страны G20 назвали главные риски мировой экономики
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    Страны G20 назвали главные риски мировой экономики

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    Страны G20 назвали главные риски мировой экономики

    Буэнос-Айрес, 23 июля. Представители стран «Большой двадцатки» назвали ключевые риски для мировой экономики в ходе встречи министров финансов и глав центральных банков аргентинском в Буэнос-Айресе.

    В числе самых серьезных рисков участники заседание видят усложнения торговых отношений, а также ряд вызовов геополитического характера.

    «Риски снижения экономического роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе возросли. К ним относятся рост финансовой уязвимости, усиление торговой и геополитической напряжённости, глобальный дисбаланс, неравенство и слабый структурный рост, в том числе в некоторых странах с развитой экономикой», — утверждается в сообщении.

    Представители G20 согласились в необходимости принимать меры по преодолению и смягчению существующих рисков, передает RT.

    Ранее телеканал «360» подвел итоги предыдущего саммита «Большой двадцатки».

    Автор: Серегй Свазовский
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