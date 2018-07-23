Помпео: Курды должны участвовать в урегулировании в Сирии

Вашингтон, 23 июля. Вооруженное формирование оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF) должны принять участие в мирном урегулировании конфликта в Сирийской Арабской Республике. Такое мнение высказал Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Он отметил, что курды освободили ряд районов на северо-востоке страны от сил запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

«Мы будем работать с ООН и нашими партнерами для достижения прочного урегулирования сирийского конфликта, которое включает в себя полное представительство всех сирийцев, включая жителей северо-востока Сирии, которые сейчас восстанавливаются после оккупации ИГ»1, — сказал Помпео.

Ранее Помпео заявил Лаврову о нарушении достигнутых договоренностей по Сирийской Арабской Республике. Об этом писала Газета.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.