Мужчина, управлявший лодкой с детьми в Астраханской области, мог находиться под действием наркотиков

Астрахань, 23 июля. Мужчина, управлявший опрокинувшейся лодкой с детьми недалеко в реке Бузан от села Калинино Володарского района Астраханской области, мог находиться под воздействием наркотических средств. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что вероятный виновник трагедии задержан правоохранителями. Согласно следственным данным, лодка, на которой мужчина пытался переправить детей, ему не принадлежала.

«Мужчина, управлявший опрокинувшейся лодкой с детьми, был под воздействием наркотиков. Это была не его лодка, он взял ее у знакомого. Мужчина официально задержан», — пишет ТАСС.

Ранее стало известно о гибели трех детей, утонувших в реке Астраханской области. Погибли дети 2004, 2008 и 2010 годов рождения. Спасатели уже извлекли из воды тело одного из утонувших детей, сообщает телеканал «360».