Порошенко назвал автокефалию вопросом независимости и национальной безопасности Украины

Киев, 23 июля. Президент Украины Петр Порошенко назвал создание поместной православной церкви на Украине вопросом ее независимости и национальной безопасности.

По его мнению, именно поэтому созданию автокефалии препятствуют «Москва и ее агенты влияния».

«Автокефалия — это не проблема только украинских православных. Это — вопрос нашей независимости. Это — вопрос нашей национальной безопасности. Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна в Украине», — сказал глава Украины.

По словам Порошенко, сторонникам автокефалии сейчас нельзя расслабляться

«Мы не должны считать, что Томос у нас в кармане. Мы должны молиться и бороться для его получения», — заключил глава Украины.

Накануне Порошенко развеселил россиян, заявив, что Владимир Великий крестил Украину, а не Русь. Об этом писал телеканал «360».