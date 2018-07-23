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Порошенко назвал автокефалию вопросом независимости и национальной безопасности Украины
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    Порошенко назвал автокефалию вопросом независимости и национальной безопасности Украины

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    Порошенко назвал автокефалию вопросом независимости и национальной безопасности Украины

    Киев, 23 июля. Президент Украины Петр Порошенко назвал создание поместной православной церкви на Украине вопросом ее независимости и национальной безопасности.

    По его мнению, именно поэтому созданию автокефалии препятствуют «Москва и ее агенты влияния».

    «Автокефалия — это не проблема только украинских православных. Это — вопрос нашей независимости. Это — вопрос нашей национальной безопасности. Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна в Украине», — сказал глава Украины.

    По словам Порошенко, сторонникам автокефалии сейчас нельзя расслабляться

    «Мы не должны считать, что Томос у нас в кармане. Мы должны молиться и бороться для его получения», — заключил глава Украины.

    Накануне Порошенко развеселил россиян, заявив, что Владимир Великий крестил Украину, а не Русь. Об этом писал телеканал «360».

    Автор: Сергей Свазовский
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