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Собака открыла багажный отсек самолета, когда он подлетал к Москве
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    Собака открыла багажный отсек самолета, когда он подлетал к Москве

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    Собака открыла багажный отсек самолета, когда он подлетал к Москве

    Москва, 23 июля. Маленькая собака открыла багажный отсек пассажирского лайнера Boeing-737, когда тот подлетал к московскому аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что самолет выполнял рейс Санкт-Петербург — Москва. Собачка вырвалась из клетки, после чего разорвала обшивку багажного отсека. Комамндир лайнера доложил о срабатывании сигнализации. Экипаж принял решение об экстренной посадке. В момент инцидента воздушное судно находилось на высоте четыре тысячи метров. 

    «На подлете к Москве командир «Боинга-737» из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека, самолет находился на высоте около 4000 метров»,  — цитирует ТАСС.

    В результате происшествия никто не пострадал. Собачка также осталась цела.

    Телеканал «360» отмечает, что причиной инцидента стало открытие клетки, в которой перевозили собаку.

    Автор: Сергей Свазовский
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