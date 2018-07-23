Собака открыла багажный отсек самолета, когда он подлетал к Москве

Москва, 23 июля. Маленькая собака открыла багажный отсек пассажирского лайнера Boeing-737, когда тот подлетал к московскому аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что самолет выполнял рейс Санкт-Петербург — Москва. Собачка вырвалась из клетки, после чего разорвала обшивку багажного отсека. Комамндир лайнера доложил о срабатывании сигнализации. Экипаж принял решение об экстренной посадке. В момент инцидента воздушное судно находилось на высоте четыре тысячи метров.

«На подлете к Москве командир «Боинга-737» из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека, самолет находился на высоте около 4000 метров», — цитирует ТАСС.

В результате происшествия никто не пострадал. Собачка также осталась цела.

Телеканал «360» отмечает, что причиной инцидента стало открытие клетки, в которой перевозили собаку.