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Киберкомандование США создало группу противодействия России
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    Киберкомандование США создало группу противодействия России

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    Киберкомандование США создало группу противодействия России

    Вашингтон, 23 июля. Киберкомандование Соединенных Штатов создало специальную рабочую группу, призванную противодействовать России в киберпространстве. Об этом сообщил командующий Пол Накасоне в ходе своего выступления на форуме в штате Колорадо.

    По его словам, новое структурное подразделение не будет крупным.

    «Я создал российскую группу, небольшую​​​. Это укладывается в то, что разведывательное сообщество делает с 2016–2017 годов», — уточнил Накасоне.

    Он добавил, что Россия располагает большими ресурсами в в киберпространстве, поэтому Вашингтон не может оставаться в стороне.

    Следует отметить, что Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. В Москве подчеркивают недопустимость подобных голословных обвинений.

    Накануне эксперт оценил заявление Дональда Трамп о «российском вмешательстве». Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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