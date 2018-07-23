Киберкомандование США создало группу противодействия России

Вашингтон, 23 июля. Киберкомандование Соединенных Штатов создало специальную рабочую группу, призванную противодействовать России в киберпространстве. Об этом сообщил командующий Пол Накасоне в ходе своего выступления на форуме в штате Колорадо.

По его словам, новое структурное подразделение не будет крупным.

«Я создал российскую группу, небольшую​​​. Это укладывается в то, что разведывательное сообщество делает с 2016–2017 годов», — уточнил Накасоне.

Он добавил, что Россия располагает большими ресурсами в в киберпространстве, поэтому Вашингтон не может оставаться в стороне.

Следует отметить, что Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. В Москве подчеркивают недопустимость подобных голословных обвинений.

Накануне эксперт оценил заявление Дональда Трамп о «российском вмешательстве». Об этом писала RT.