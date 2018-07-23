Посол США в России Хантсман отказался уходить в отставку после саммита в Хельсинки

Москва, 23 июля. Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман уходить в отставку после саммита в Хельсинки, несмотря на призыв американского публициста Роберта Герке. Дипломат отметил, что обсудил заявление Герке с коллегами, а также в семейном кругу.

«Их смех сказал мне все, что мне нужно было знать», — сказал Хантсман.

Он добавил, что дословно привести ответ коллег и сыновей на предложение Герке не представляется возможным.

Хантсман также отметил высокий профессионализм своих коллег, которые работают в России.

«Они сконцентрированы на работе по стабилизации самых опасных отношений в мире, которые включают ядерное оружие, борьбу с терроризмом, прекращение кровопролития на Украине и стремление урегулировать, как кажется, непреодолимый кризис в Сирии», — сказал посол.

Ранее Хантсман заявил, что президент США Дональд Трамп надеется установить с Россией надежные и крепкие отношения. Об этом писала RT.