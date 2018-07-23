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Российские гребцы пересекли Черное море на веслах за рекордные 28 часов
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    Российские гребцы пересекли Черное море на веслах за рекордные 28 часов

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    Российские гребцы пересекли Черное море на веслах за рекордные 28 часов

    Ростов-на-Дону, 23 июля. Российские гребцы преодолели 289 километров по Черному морю на веслах. Спортсмены уже подали заявку на фиксацию их достижения в Книге рекордов Гинесса и Книге рекордов России.

    Организатором заплыва выступил Сергей Мелихов. Он рассказал, что в начале 2018 года у него зародилась идея пересечь Черное море на гребной лодке, исключительно за счет мышечной силы гребцов.

    Команда из 12 спортсменов была собрана и отправилась в путь в ночь с 20 на 21 июля из турецкого Трабзона. По словам Мелихова, россиянам довелось преодолеть серьезные испытания.

    «Это было тяжело, мы двигались по жаре, ближе к вечеру немного получше стало. После этого до Сочи остались 70 километров, мы прибыли в порт 21 июля в 02.28.», — сказал Мелихов.

    Ранее сообщалось о рекорде россиян по количеству медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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