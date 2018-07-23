СК РФ возбудил дело по факту гибели троих детей из-за опрокидывания лодки в Астраханской области

Астрахань, 23 июля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей в результате опрокидывания лодки в реке Бузан Володарского района Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство уточняет, что дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 199 Уголовного кодекса России — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Следствие установило, что 22 июля мужчина переправлял семерых детей на противоположный берег реки Бузан недалеко от села Калинино в Володарском районе Астраханской области. Некоторое время спустя лодка перевернулась, и дети оказались в воде. Четырем из них удалось спасти. Три ребенка, 2004, 2008 и 2010 годов рождения, погибли.

«В настоящее время проводятся поиски утонувших детей, на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, Волгоспаса и психологи», — пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина утонули в Ладожском озере в Карелии. По факту инцидента начата проверка, передает RT.