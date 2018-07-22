Футболист Озил после фото с Эрдоганом объявил об уходе из сборной Германии

Берлин, 22 июля. Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил объявил о своем уходе из сборной из-за несправедливого отношения со стороны Футбольного союза ФРГ.

Проблемы в отношениях Озила с футбольными чиновниками начались после его совместной фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тогда спортсмен объяснил, что у него «два сердца: немецкое и турецкое».

Случай вызвал негативную реакцию немецкого футбольного союза. По словам Озила, ему пришлось столкнуться с несправедливым и расистским отношением к себе.

«С тяжелым сердцем и после долгих размышлений в связи с последними событиями я больше не буду играть за сборную Германии на международном уровне, пока я чувствую расистское и несправедливое отношение», — прокомментировал свое решение футболист.

Он добавил, что считает проявления расизма в спорте неприемлемыми.

Ранее Озил ответил на критику совместного фото с Эрдоганом. Об этом писала RT.