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Происшествия
Лодка с пятью пассажирами опрокинулась на озере Янисъярви в Карелии
Происшествия
Лодка с пятью пассажирами опрокинулась на озере Янисъярви в Карелии
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    Лодка с пятью пассажирами опрокинулась на озере Янисъярви в Карелии

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    Лодка с пятью пассажирами опрокинулась на озере Янисъярви в Карелии

    Петрозаводск, 22 июля. Лодка с пятью пассажирами опрокинулась на озере Янисъярви бассейна Ладожского озера в Сортавальском районе Карелии. В результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Карелии.

    Отмечается, что 21 июля компания из пяти человек вышла в озеро Янисъярви. Спасательных жилетов у них не было. Некоторое время спустя лодка перевернулась, люди оказались в воде. Трое пострадавших сумели самостоятельно добраться до берега. Два человека, мужчина и женщина, утонули. Их тела еще не найдены. Поиски продолжаются.

    По факту инцидента СК РФ по Карелии начал проверку, передает «Интерфакс».

    Ранее стало известно о гибели трех российских дайверов на острове Аха во Французской Полинезии. Они утонули во время посещения подводной пещеры, расположенной а глубине 60 метров, пишет RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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