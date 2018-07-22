Сотрудников колонии в Ярославле отстранили от работы из-за видео с избиением

Ярославль, 22 июля. Семнадцать сотрудников колонии в Ярославле, которые могут быть причастны к жестокому избиению заключенного, отстранили от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. По его словам, судьба этих сотрудников на ближайшее будущее определится на протяжении следующей недели.

«Мне сегодня сообщили в исправительной колонии №1, где я был сегодня днем, что 17 сотрудников этой колонии, которые установлены по видео известному, отстранены от исполнения обязанностей, в отношении них соответствующие проверочные мероприятия проводятся.», — заявил Бабуркин.

Накануне в Сети появилось видео жестокого избиения осужденного в одной из колоний Ярославля. Установлено, что инцидент имел место около года назад в исправительной колонии № 1. По данному факту была начата совместная проверка регионального управления ФСИН и прокуратуры.

СК РФ Ярославской области возбудил уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий в действиях вероятных злоумышленников.

Ранее в СК России опровергли данные о задержании одного из сотрудников исправительной колонии № 1 в городе Ярославль. Об этом писала Газета.ru.