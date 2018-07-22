Британская полиция составила фоторобот подозреваемой в отравлении Скрипалей

Лондон, 22 июля. Полиция Великобритании составила фоторобот главной подозреваемой по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание указывает, что изображение сформировали на основании записей, снятых камерами наблюдения в Солсбери, где произошел инцидент. Daily Mail пишет, что полицейские использовали технологию распознавания лиц.

Отмечается также, что фоторобот уже продемонстрирован ключевым свидетелям дела об отравлении Скрипаля.

Следует отметить, что сразу после инцидента в Солсбери Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Несмотря на настойчивые просьбы Москвы, британцы так и не представили каких-либо доказательств, подтверждающих эти обвинения.

Ранее Газета.ru со ссылкой на Daily Mail сообщала, что к отравлению Скрипаль могла быть причастна некая женщина. По версии следствия, отравляющее вещество хранилось в флаконе из-под духов.