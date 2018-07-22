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Британская полиция составила фоторобот подозреваемой в отравлении Скрипалей
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    Британская полиция составила фоторобот подозреваемой в отравлении Скрипалей

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    Британская полиция составила фоторобот подозреваемой в отравлении Скрипалей

    Лондон, 22 июля. Полиция Великобритании составила фоторобот главной подозреваемой по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Daily Mail.

    Издание указывает, что изображение сформировали на основании записей, снятых камерами наблюдения в Солсбери, где произошел инцидент. Daily Mail пишет, что полицейские использовали технологию распознавания лиц. 

    Отмечается также, что фоторобот уже продемонстрирован ключевым свидетелям дела об отравлении Скрипаля. 

    Следует отметить, что сразу после инцидента в Солсбери Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Несмотря на настойчивые просьбы Москвы, британцы так и не представили каких-либо доказательств, подтверждающих эти обвинения.

    Ранее Газета.ru со ссылкой на Daily Mail сообщала, что к отравлению Скрипаль могла быть причастна некая женщина. По версии следствия, отравляющее вещество хранилось в флаконе из-под духов. 

    Автор: Серегй Свазовский
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