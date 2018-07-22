Карусель с маленькими детьми обвалилась в Екатеринбурге

Екатеринбург, 22 июля. Карусель с маленькими детьми обвалилась в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге. Об инциденте сообщили в региональном управлении СК России.

Отмечается, что аттракцион «Космос», где катаются дети от трех до десяти лет, рухнул вследствие поломки около 16.30 местному времени (14.30 мск). На момент происшествия здесь находились три или четыре ребенка. Одна из девочек оказалась зажатой между конструктивными элементами карусели. По предварительным данным, она не получила повреждений.

«Проверка проводится у нас следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СКР. По имеющимся данным, то, что ребенок пострадал, не подтверждается. Телесных повреждений у ребенка не зафиксировано. Выясняются все обстоятельства», — цитирует РИА Новости заявление представителя следственного управления СК по Свердловской области Александра Шульги.

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