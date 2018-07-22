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Смартфон Samsung Galaxy S9 в России резко упал в цене
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    Смартфон Samsung Galaxy S9 в России резко упал в цене

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    Смартфон Samsung Galaxy S9 в России резко упал в цене

    Москва, 22 июля. Стоимость флагманского смартфона Samsung Galaxy S9 резко снизилась на  отечественном рынке. Сегодня гаджет можно купить за 38 500 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

    Специалисты связывают снижение цены с презентацией Samsung Galaxy Note 9, запланированной на 9 августа. Ожидается, что уже 24 августа новый корейский флагман поступит в продажу в российские магазины. В связи с этим магазины хотят как можно скорее освободить полки для новой модели.

    Смартфон Samsung Galaxy S9 в России резко упал в цене

    По мнению экспертов рынка, самый удачный момент для покупки Samsung Galaxy S9 уже наступил. Ранее стало известно об урегулировании затяжного конфликта между Apple и SAmsung о плагиате. Предметом спора послужило якобы имевшее место копирование дизайна iPhone. После семи лет судебных тяжб, стороны заключили мировое соглашение, — пишет Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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