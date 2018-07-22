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Цзю раскритиковал заявление Порошенко о победе Усика над Гассиевым
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    Цзю раскритиковал заявление Порошенко о победе Усика над Гассиевым

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    Цзю раскритиковал заявление Порошенко о победе Усика над Гассиевым

    Москва, 22 июля. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Константин Цзю раскритиковал заявление президента Украины Петра Порошенко о победе Александра Усика над Муратом Гассиевым в бою за титул чемпиона мира. Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе. Победу в этом поединке праздновал украинский спортсмен.

    Цзю отметил неуместность политизации бокса. Он подчеркнул, что соперники с уважением относились друг к другу, а победитель провел блестящий бой.

    «Я против того, когда спорт мешают с политикой! Вышли два бойца, которые хорошо относились друг другу. Александр выиграл честно. Он показал очень хороший класс бокса и получил победу заслуженно», — цитирует Газета.ru слова экс-чемпиона мира по боксу.

    Ранее украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в первом в истории финале WBSS в Москве. Петр Порошенко поздравил Усика в Facebook и Twitter.

    Слова украинского президента содержали очевидный политический контекст. В частности, он заявил, что украинский гимн в Москве «приближает нашу победу».

    Автор: Сергей Свазовский
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