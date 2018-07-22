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Число пострадавших при землетрясении в Иране приближается к 300
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    Число пострадавших при землетрясении в Иране приближается к 300

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    Число пострадавших при землетрясении в Иране приближается к 300

    Тегеран, 22 июля. Число пострадавших при землетрясении в Иране приближается к 300 — по последним данным, оно достигло, 287 человек.

    Как передает агентство Tasnim со ссылкой на главу провинции Керманшах на западе страны, где произошло землетрясения магнитудой 5,9, от подземных толчков пострадали 43 деревни.

    Стихия полностью уничтожила 101 здание. Также оказались разрушены еще 800 построек, ведутся восстановительные работы.

    Ранее сообщалось о 128 пострадавших от землетрясения. Центр подземных толчков находился в 76 км к западу от провинции Керманшах и в 211 км от Багдада.

    Автор: Катерина Михайлиди
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