В УПЦ Московского патриархата рассказали, как власти Украины мешают крестному ходу в Киеве

Киев, 22 июля. Украинские спецслужбы и власти мешают верующим и духовенству принять участие в крестном ходе Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. Об этом в эфире украинского телеканала сообщил и.о. Народичского благочиния Овручской епархии протоиерей Олег Доминский.

«Когда мы начали договариваться с перевозчиками, нам стали намекать, что сверху специальные службы провели работу и запретили», — рассказал он.

Организовать перевозки на Владимирскую горку 27 июля отказались и частные микроавтобусы, аргументировав это тем, что не хотят лишиться лицензии, чем им угрожали местные власти.

Подобная ситуация складывается не только в Киеве, но и в других регионах Украины — в Ровно, Херсоне, Черкассах и Сумах, заявил Доминский в эфире телеканала «112. Украина».