В УПЦ Московского патриархата рассказали, как власти Украины мешают крестному ходу в Киеве
Киев, 22 июля. Украинские спецслужбы и власти мешают верующим и духовенству принять участие в крестном ходе Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. Об этом в эфире украинского телеканала сообщил и.о. Народичского благочиния Овручской епархии протоиерей Олег Доминский.
«Когда мы начали договариваться с перевозчиками, нам стали намекать, что сверху специальные службы провели работу и запретили», — рассказал он.
Организовать перевозки на Владимирскую горку 27 июля отказались и частные микроавтобусы, аргументировав это тем, что не хотят лишиться лицензии, чем им угрожали местные власти.
Подобная ситуация складывается не только в Киеве, но и в других регионах Украины — в Ровно, Херсоне, Черкассах и Сумах, заявил Доминский в эфире телеканала «112. Украина».
«Сегодня нам делают разные преграды для того, чтобы мы на юбилей 1030-летия крещения Руси как верующие Украинской православной церкви не попали, чтобы сделать вот это сравнение, что церковь Московского патриархата уменьшилась численно, а церковь Киевского патриархата благодаря власти увеличилась», — заявил представитель УПЦ МП.