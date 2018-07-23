Сирия итоги за сутки на 23 июля 06.00: курды арестовали 12 жителей Хасаки, боевики покидают Эль-Кунейтру

Сирия, 23 июля. Курды арестовали 12 мирных жителей Хасаки, боевики эвакуируются из Эль-Кунейтры, под огнем ВВС международной коалиции пострадали мирные жители Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по позициям ИГ1 в Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили вести обстрел мест скопления террористов ИГ в Даръа, атаковали позиции «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, укрепляют позиции в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: противостоит САА в Даръа, казнило двух боевиков «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: пыталась атаковать позиции САА в Латакии, нейтрализовала командира ИГ в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): открыла полицейский участок в Азазе.

Курды: стягивают силы в район Хунейды, арестовали 12 жителей Хасаки, перекрыли дорогу в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удары по поселению Дейр-эз-Зора, в результате чего пострадали гражданские.

Провинция Латакия

Информационное агентство Damascus Now передавало на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что позиции сирийской армии недалеко от российской авиабазы «Хмеймим» пытались атаковать несколько беспилотных летательных аппаратов. ТАСС писало, ссылаясь на представителя базы, что 21 и 22 июля системы противовоздушной обороны «Хмеймима» уничтожили два БПЛА, приближавшихся к военному объекту. Отмечалось, что обе цели были ликвидированы на значительном расстоянии от авиабазы.

Ранее боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по позициям правительственных сил САР и жилым районам на окраине населенного пункта Икко на северо-востоке провинции Латакия. В результате столкновения мирные жители и бойцы армии САР не пострадали. В рядах боевиков, напротив, отмечались потери.

Провинция Алеппо

Российские наблюдатели зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня со стороны радикальных группировок в провинции Алеппо. Об этом утром сообщалось в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@ smmsyria), что в населенном пункте Аль-Атареб прогремел взрыв. По сведениям автора публикации, мирный житель поселения получил тяжелые ранения.

Telegram-канал (@todayinsyria) писал, что «Свободная сирийская полиция» (FSP) открыла участок в городе Азаз. Кроме того, по сведениям автора публикации, ряды «Сирийской свободной армии» (ССА) пополнили новые боевики, завершившие подготовку.

Информационное агентство Al-Masdar News передавало, что возобновилось транспортное сообщение между районом Алеппо и городом Аль-Мансура, который находится под контролем протурецких вооруженных группировок.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали хлеб мирным жителям административного центра провинции Алеппо, писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@ RealNewsAleppo).

Провинция Дейр-эз-Зор

В начале дня местный Telegram-канал (@NRVR11) передавал, что на захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор отмечается вспышка кожных заболеваний. Кроме того большое количество детей заражены тифом, писал автор публикации. Такая ситуация сложилась в подконтрольных курдским военизированным отрядам районах из-за полного отсутствия возможности получения медицинской помощи.

Позже стало известно, что курды закрыли дорогу, соединяющую населенные пункты Аль-Джаради и Абу Хамам. По данным Telegram-канала (@dierezzore5), боевики SDF перекрыли трассу после того, как неизвестные боевики убили члена курдского формирования в Аль-Джаради. Напомним, «демократические силы» проводят массовые аресты мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор для их последующей принудительной мобилизации в ряды курдских военизированных отрядов. В связи с этим участились случаи нападения местных ополченцев на позиции и патрули SDF.

Источник в Twitter (@ Syrian_Uruk) писал, что ВВС международной коалиции нанесли новые удары по поселению Ас-Суса. Сообщалось о жертвах среди гражданского населения.

Бригады правительственных войск САР начали разбирать укрепрайоны и завалы на трассе между аэропортом Дейр-эз-Зора и Меядином, писал источник в Telegram (@NRVR11). Позже стало известно, что САА перебросила дополнительные силы к берегу Евфрата. Об этом сообщал Twitter-канал (@EuphratesPost).

Провинция Даръа

ВКС РФ нанесли ряд ударов по местам скопления террористов подконтрольного «Исламскому государству» формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид» в районе бассейна реки Ярмук на западе провинции Даръа. О боевых вылетах российской авиации писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@michaelh992). Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) также сообщал о перестрелках между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА) в окрестностях стратегически важного холма Телль Джуму.

Telegram-канал (@daraa_now) передавал, что под контроль правительственных войск САР перешла высота Телль аль-Джабия. Также военный источник писал в Telegram (@hosienmortadapressnew), что все боевики, базировавшиеся в городе Нава, покинули поселение.

Жители недавно освобожденного от радикалов населенного пункта Гассем вышли на митинг в поддержку сирийской армии. Об этом сообщал в Twitter (@sayed_ridha) местный источник.

Пропускной пункт Насиб на границе с Иорданией возобновит свою работу в начале августа, писал источник на своей странице в социальной сети Twitter (@ sayed_ridha). Новым начальником погранперехода назначен полковник Мазен Гандур.

Провинция Идлиб

Как сообщалось ранее, радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры»1 начали грабить опустевшие дома мирных жителей Аль-Фуа и Кефраи, когда населенные пункты перешли под их контроль. Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@ smmsyria), что в одном из зданий, куда вломились джихадисты, было заложено СВУ. В результате взрыва было нейтрализовано, по меньшей мере, три боевика «Тахрир аш-Шам».

Местный источник передавал в Telegram (@NRVR11), что в городе Сармин прогремело несколько взрывов. Данных о пострадавших или материальном ущербе, нанесенном разрывами мин, нет.

Террористы «Исламского государства» обезглавили двух боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам» в городе Маарет ан-Нуман на юге провинции Идлиб. Об этом сообщал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ dimpenewscom), ссылаясь на заявление подконтрольного ИГ информационного агентства «Аль-Амак». Позже члены «Ан-Нусры» нейтрализовали командира ИГ в северной части региона.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что на трассе между административным центром провинции и населенным пунктом Серакиб сдетонировало четыре самодельных взрывных устройства. По сведениям правозащитной организации, взрывы нанесли незначительный материальный ущерб. Данных о пострадавших не поступало.

Провинция Ракка

В населенный пункт Хунейда прибыло подкрепление Демократических сил Сирии (SDF). Об этом писал местный Telegram-канал (@NRVR11). Военный источник передавал в социальной сети Twitter (@ Mohamadothman1o), что курдские отряды ополчения были мобилизованы в этом районе после того, как неизвестные убили боевика SDF.

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» писало, что патруль «демократических сил» подорвался на мине, заложенной радикальными исламистами недалеко от административного центра провинции Ракка. Данную информацию опубликовал Twitter-канал (@ RisboLensky). Сведений о потерях в рядах SDF не поступало.

Провинция Хасака

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) арестовали 12 мирных жителей поселений Телль аш-Шаир и Абу Хамида из-за подозрений их в сотрудничестве с террористами «Исламского государства». Об этом писал военный Telegram-канал (@NRVR11).

Напомним, члены курдских военизированных формирований продолжают проводить массовые задержания мирного населения провинции Хасака для последующей принудительной мобилизации гражданских в ряды SDF. Одновременно с этим курды пренебрегают обеспечениям безопасности жителей региона. Накануне в подконтрольные SDF районы, по данным местных источников, удалось пробраться террористам ИГ. Радикалы организовали взрыв, в результате которого погиб гражданский.

Провинция Эль-Кунейтра

Информационное агентство Damascus Now передавало в Facebook (@dimashq.now), что в населенный пункт Кахтания въехала колонна из 60 автобусов для депортации боевиков незаконных вооруженных формирований в провинцию Идлиб. Ранее регион уже покинуло 55 автобусов с радикалами.

Военный Telegram-канал (@todayinsyria) писал, что джихадисты взорвали несколько своих позиций в провинции, чтобы не сдавать оружие и боеприпасы Сирийской арабской армии (САА). Кроме того один из источников сообщал в Telegram (@NovostiDamask), что боевики подожгли пограничный переход между Сирией и Израилем.

Ирак

На дороге к северо-западу от административного центра провинции Киркук разорвалась мина, передавало Iraqi News. По данным информационного агентства, при взрыве два мирных жителя региона получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу.

Еще один взрыв прогремел в Мосуле, писало Iraqi News. Семья из пяти человек, вернувшаяся в город после пребывания в лагере для беженцев, пыталась попасть в свой дом в районе Аль-Занджили. Внутри здания было заложено самодельное взрывное устройство. Гражданские погибли на месте.

Также Iraqi News сообщало, что силы безопасности обнаружили тела восьми человек, в том числе пятерых детей, во время разбора завалов в Мосуле.

Военный источник передавало в Telegram (@teamsmediawar_1), что отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби» провели операцию по зачистке от «спящих ячеек» ИГИЛ1 западной части провинции Анбар.

Также, по сведениям Telegram-канала (@teamsmediawar_1), бойцы «Хашд аш-Шааби» перекрыли пути снабжения радикальных исламистов между поселениями Хавиджа и Хамрин в провинции Киркук.

Одновременно с этим информагентство Iraqi News сообщало, что правительственные войска Ирака ликвидировали боевика ИГ в Талль Афаре. Кроме того в провинции Салах эд-Дин было уничтожено укрытие террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)