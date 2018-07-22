Сирия новости 22 июля 22.30: под огнем ВВС международной коалиции пострадали мирные жители Дейр-эз-Зора, город Нава перешел под контроль САА

Сирия, 22 июля. Под огнем ВВС международной коалиции пострадали мирные жители Дейр-эз-Зора, город Нава перешел под полный контроль САА, боевики «Ан-Нусры» ликвидировали командира ИГ1 в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: укрепляют позиции в Дейр-эз-Зоре, взяли под контроль город Нава в Даръа.

«Исламское государство»1: ведет бои с САА в Даръа, потеряла командира в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: нейтрализовала командира ИГ в Идлибе.

Международная коалиция: нанесла удары по поселению Дейр-эз-Зора, в результате чего пострадали гражданские.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@EuphratesPost), что правительственные войска САР укрепляют позиции вдоль берега Евфрата. По сведениям автора публикации, в этот район прибыли дополнительные силы сирийской армии. Ранее сообщалось, что САА ведет работы по разбору укрепрайонов и завалов на трассе, соединяющей аэропорт Дейр-эз-Зора и Меядин.

Twitter-канал (@ Syrian_Uruk) пишет, что ВВС международной коалиции нанесли новые удары по поселению Ас-Суса. Сообщается о жертвах среди гражданского населения.

Провинция Даръа

Военный источник передает в Telegram (@hosienmortadapressnew), что все боевики, базировавшиеся в городе Нава, покинули поселение. Теперь населенный пункт находится под контролем Сирийской арабской армии (САА).

В это время на западе провинции Даръа продолжаются перестрелки между САА и террористами подконтрольной ИГИЛ1 группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», сообщает Twitter-канал (@FPSPredatorsHA).

Пропускной пункт Насиб на границе с Иорданией возобновит работу в начале августа, пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@ sayed_ridha). Новым начальником погранперехода назначен полковник Мазен Гандур.

Провинция Идлиб

На севере Идлиба боевики «Тахрир аш-Шам» нейтрализовали командира «Исламского государства», передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ FlagsAswed). Ранее террористы ИГ казнили двух боевиков «Ан-Нусры» в городе Маарет ан-Нуман на юге региона.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что на трассе между административным центром провинции и населенным пунктом Серакиб сдетонировало четыре самодельных взрывных устройства. По сведениям правозащитной организации, взрывы нанесли незначительный материальный ущерб. Данных о пострадавших не поступало.

Ирак

Военный источник передает в Telegram (@teamsmediawar_1), что отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби» проводят операцию по зачистке от «спящих ячеек» ИГИЛ западной части провинции Анбар.

Также, по сведениям Telegram-канала (@teamsmediawar_1), бойцы «Хашд аш-Шааби» перекрыли пути снабжения радикальных исламистов между поселениями Хавиджа и Хамрин в провинции Киркук.

Одновременно с этим информагентство Iraqi News сообщает, что правительственные войска Ирака ликвидировали боевика ИГ в Талль Афаре. Кроме того в провинции Салах эд-Дин было уничтожено укрытие террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)