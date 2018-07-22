СМИ назвали цель теракта ИГ в аэропорту Кабула

Кабул, 22 июля. Целью взрыва у аэропорта в Кабуле, ответственность за который взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1), был первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум, сообщает Reuters.

Дустум вернулся в Афганистан из Турции, куда он бежал после изгнания в 2017 году.

Напомним, жертвами теракта, по последним данным, стали 16 человек, не менее 60 были ранены. Дустум при этом не пострадал. Ответственность за взрыв взяло на себя ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.