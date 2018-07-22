Лодка с детьми перевернулась в Астраханской области, есть погибшие

Астрахань, 22 июля. Трое детей погибли в результате опрокидывания лодки на реке Бузан в Астраханской области. Как сообщили в МЧС, трагедия произошла около 19.30 по московскому времени в селе Калинино.

Лодка перевернулась в 10-15 метрах от берега. Внутри находились девять несовершеннолетних. По предварительным данным дети 2003, 2009 и 2010 года рождения погибли.

Лодочник, перевозивший детей через реку, оказался местным жителем. Он самостоятельно спасал детей после опрокидывания судна. Мужчину допрашивают, решается вопрос о его задержании.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообащет ГСУ СК РФ по Астраханской области.

Как передает ТАСС, на данный момент из воды извлечено тело погибшей девочки. Тела еще двоих погибших унесло течением.