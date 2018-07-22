Moscow Classic Grand Prix: на аэродроме Москвы «летали» пилоты советской классики. ФАН-ТВ

На подмосковном аэродроме Moscow Raceway прошел ll этап международной гоночной серии Moscow Classic Grand Prix.

На старте советская классика — «Москвич», «Волга» и импортные авто — «Porsche», «Austin MINI», «BMW». Протяженность трассы — 44 километра. Формат соревнований позволяет развивать любительский гоночный спорт, технические требования не запрещают «прокачивать» автомобили.

«В этом году впервые едет универсал 24-ой «Волги». Они гонялись как седаны в кольцевых гонках, а вот универсалы — нет. Потому что технические требования советских времен были другие, и машина была очень тяжелой. Сейчас разрешено что-то облегчить, и вес седана и универсала практически одинаковый. Универсал очень красивая машина, и вот мы ее тоже сделали, то есть они появились. Я надеюсь, что это добавляет красоты и интереса», — рассказывает организатор Moscow Classic Grand Prix Александр Смирнов.

Брутальность этого вида спорта не мешает садиться за руль прекрасной половине человечества. Из 75 гонщиков двое — девушки. Они отмечают, что соревнования с их участием проходят особенно горячо, потому что мужчины-пилоты не планируют уступать слабому полу.

«Это особое удовольствие. Оно, к сожалению, свойственно не только мужчинам, но и женщинам — рулить спортивный автомобиль. А классика, она очень хороша. Во-первых, относительная дешевизна, а в другом случае, это задний привод. Это делает интересным сам процесс руления, и трасса такая замечательная. То есть кольцевые гонки, можно сказать, доступные для всех», — уверяет пилот Анна Александрова.

Открытый старт гонки позволяет зрителям рассмотреть «болиды» воочию: перед началом всех желающих пускают на трассу. Подобные любительские соревнования проходят ежегодно, по результатам всех заездов организаторы определяют победителя сезона.