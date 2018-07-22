Лавров обсудил эвакуацию членов «Белых касок» и ситуацию в Сирии с главой МИД Иордании

Москва, 22 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии и эвакуацию членов организации «Белые каски» и их семей из САР со своим иорданским коллегой Айманом Сафади. Об этом сообщили в МИД РФ.

Основное внимание в телефонном разговоре было уделено обстановке на Ближнем Востоке, в частности — успешной антитеррористической операции на юго-западе Сирии, пишет российское внешнеполитическое ведомство на своей официальной странице в Facebook.

Сафади сообщил Лаврову, что члены «Белых каскок прибыли в Иорданию, откуда будут переправлены на Запад. О своей готовности принять их ранее заявили Канада, Германия и другие страны.

Ранее сообщалось, что в ходе ночной операции Израиля в Иорданию из Сирии были вывезены около 800 членов «Белых касок» с семьями. Видео эвакуации публикует «Пятый канал».

«Белые каски» стали широко известны после публикации фейковых доказательств применения властями Сирии оружия против мирных жителей, которые неоднократно становились предлогом для Запада, чтобы нанести удары по правительственным войскам САР.

Ранее в МИД РФ предположили, что Вашингтон планирует использовать «волонтеров» «Белых касок» снова, но уже «в других обстоятельствах или в другом месте».